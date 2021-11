Queiroga exalta vacinação e foge de pergunta sobre uso de máscara

08/11/2021 | 18:41



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comemorou nesta segunda-feira, 8, a melhora da pandemia no País na esteira do avanço da vacinação. Ao sair de um evento no Rio, contudo, ele disse que estava atrasado e não respondeu a uma pergunta sobre uma eventual medida nacional que desobrigue o uso de máscaras, como algumas cidades e Estados vêm adotando.

"A vacina contra a covid é a esperança de dar fim ao caráter pandêmico dessa doença. Os resultados já estão aí. Ontem, no Estado do Rio de Janeiro, não teve um óbito sequer", disse. Queiroga esteve no Rio nesta tarde para visitar o Instituto Fernandes Figueira, ligado à Fiocruz. O evento comemorava os dez anos do programa Melhor em Casa, do SUS, que oferece procedimentos caseiros a pacientes graves e crônicos e foi criado no início do governo Dilma Rousseff (PT).

Segundo a divulgação do ministério, mais de 500 mil brasileiros já foram atendidos pelo programa. Na cerimônia desta segunda, o ministro habilitou 116 novas equipes para atuar no âmbito da iniciativa. Atualmente, o programa está em 732 municípios e tem cerca de 1,6 mil equipes.

"Vamos continuar trabalhando para ampliar o acesso de brasileiros a políticas públicas que sejam efetivamente de interesse público e capazes de mudar o desfecho na Saúde. Um grande desafio que agora está facilitado pela consciência geral da importância do Sistema Único de Saúde. Ninguém mais duvida da importância do SUS", afirmou o ministro.