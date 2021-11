Bolsas de NY fecham em alta, com impulso limitado, mas renovando recordes

08/11/2021 | 18:20



Os mercados acionários de Nova York fecharam com ganhos, nesta segunda-feira, 8, com impulso limitado, mas suficiente para atingir recordes históricos nos três índices. A aprovação do pacote de gastos em infraestrutura nos Estados Unidos apoiou algumas ações, com ganhos também em energia, em jornada positiva para o petróleo. Já a ação da Tesla esteve sob pressão, após especulações recentes de seu executivo-chefe, Elon Musk, sobre a possibilidade de ele vender parte dos papéis que detém da empresa.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,29%, em 36.432,22 pontos, o Nasdaq avançou 0,09%, a 4.701,70 pontos, e o S&P 500 teve ganho de 0,07%, a 15.982,36 pontos, todos em níveis recordes de fechamento.

A abertura foi positiva nas bolsas, com o Dow Jones renovando máxima histórica intraday. A aprovação do pacote de infraestrutura apoiou alguns papéis. Fabricante de máquinas, Caterpillar subiu 4,04%. Entre montadoras, Ford Motor subiu 4,46% e General Motors, 1,85%. Outro setor com bom desempenho hoje foi o de energia, com ExonMobil em alta de 1,08% e Chevron, de 0,36%. Bancos também exibiram ganhos, como Citigroup (+2,18%) e JPMorgan (+0,60%).

Já a ação da Tesla recuou 4,92%, após Musk ter feito uma enquete em sua conta no Twitter sobre a eventual venda por ele de 10% de suas ações da empresa - a maioria dos votantes defendeu que ele venda os papéis, para pagar impostos.