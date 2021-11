No dia de seu enterro, Marília Mendonça foi a cantora mais ouvida no mundo

08/11/2021 | 17:19



Marília Mendonça foi a artista feminina mais ouvida no mundo neste sábado, 6. No dia do seu enterro, a cantora teve 28,6 milhões de reproduções somente no Spotify.

A sertaneja ficou à frente de grandes nomes da música pop mundial, como Taylor Swift, Doja Cat, Adele, Dua Lipa, Billie Eilish, Ariana Grande, Summer Walker, Olivia Rodrigo e Rihanna.

Se até sexta-feira, ela tinha 20 canções no ranking top 200 do Spotify Brasil, no sábado esse número quase quadruplicou, com 74 músicas. Três delas estão entre as dez mais tocadas do País. As duas primeiras, Esqueça-me se for capaz e Todo mundo menos você, são do recém-lançado EP Patroas 35%, uma colaboração de Marília com as amigas Maiara e Maraisa.

Além disso, a cantora chegou ao top 200 global do Spotify, com três músicas: Esqueça-me se for capaz (48ª), Todo mundo menos você (68ª) e Troca de calçada (145ª). Em 24 horas, elas foram reproduzidas pelo mundo 1,5 milhão, 1,2 milhão e 861 mil vezes, respectivamente.

Marília Mendonça e mais quatro pessoas morreram nesta sexta-feira, 5, após a queda de um avião de pequeno porte perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais.