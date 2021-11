Cidade de Socorro vai inaugurar museu de motos e bikes em novembro

Redação

Do Rota de Férias



08/11/2021 | 16:55



A cidade de Socorro (SP) vai dar um importante passo para se tornar um destino ainda mais atrativo ao mototurismo no estado de São Paulo. Em 11 de novembro, o município vai realizar a cerimônia de inauguração do Centro Cultural Movimento, um museu inteiramente dedicado ao segmento das duas rodas, que reconta, em detalhes, os 120 anos de história das motos e bicicletas no Brasil.

Novo museu na cidade de Socorro

O Centro Cultural Movimento é o resultado de uma parceria público-privada (PPP) que integra o programa Socorro Destino Duas Rodas, projeto lançado em 2019 com intuito de promover o mototurismo e o biketurismo na região. O museu possui um acervo repleto de documentos, fotos, troféus e inúmeros modelos de motos e bikes.

A solenidade de abertura, marcada para às 15h, será conduzida pelo jornalista Celso Miranda, especializado em esportes a motor. Além disso, grandes nomes do motociclismo brasileiro estarão presentes no evento. Entre os destaques confirmados estão os irmãos Cesar e Alex Barros, ícones da motovelocidade brasileira, e Antônio Jorge Neto, vencedor das 100 Milhas de Daytona de 1983. Jorge Negretti, Álvaro Cândido Filho (Paraguaio), Roberto Boettcher e Pedro Bernardo Raymundo (Moronguinho) representarão o motocross. Alguns dos pioneiros no motociclismo nacional, como Denísio Casarini, Santo Feltrin, Paolo Tognocchi e representantes das famílias Carmona, Bezzi e Ceccarelli, também vão marcar presença.

Logo após a cerimônia de inauguração, o museu terá sua primeira atividade oficial com o lançamento do livro “Montar e Partir”, do piloto e autor gaúcho Ricardo Lugris. Já a abertura para o público geral acontecerá no dia 12, sexta-feira, a partir das 10h.

Centro Cultural Movimento Abertura para o público geral: 12 de Novembro, às 10h.

Local: Antiga Estação Ferroviária – Praça Rachid José Maluf, 83, Socorro (SP).

Ingressos: R$ 20 inteira. Meia entrada para estudantes e maiores de 60 anos.

Socorrenses não pagam nos dias úteis, apresentando o Cartão Cidadão e documento oficial com foto (RG, Passaporte ou CNH).

Horário de funcionamento: quartas e quintas-feiras, das 10h às 18h, sextas e sábados, das 10h às 20h, e domingos, das 9h às 17h.

Site: www.centroculturalmovimento.com.br

