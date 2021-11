Acidente de moto deixa dois mortos em Santo André

Da Redação



08/11/2021 | 16:45



Na noite de domingo, 7, uma moto abandonada e muito danificada foi avistada por pessoas de passagem na Avenida dos Estados, por volta do número 5200. A polícia foi acionada e no local foram encontradas diversas peças próximas a defesa metálica que protege a margem do rio Tamanduateí.

Ao observarem o interior do rio encontraram dois corpos parcialmente submersos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e retiraram os corpos já sem vida do local.

Não haviam câmeras no local e não foi identificada a origem do acidente.