GCM de São Caetano detém indivíduo por tráfico de drogas no Centro

08/11/2021 | 16:15



A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul deteve em flagrante, na tarde da sexta-feira, 5, um homem de 20 anos, por tráfico de drogas, no Centro da cidade. O indivíduo foi encaminhado pelos agentes à Delegacia Sede, onde permaneceu à disposição da Justiça.



A viatura da Ronda Escolar, que realizava patrulhamento preventivo pela área central, foi acionada por populares informando que um homem praticava furtos numa loja. O suspeito foi localizado e, durante a abordagem, foram encontradas porções, pedaços e sementes de maconha, além de haxixe, devidamente comprovados por exames realizados no IML (Instituto Médico Legal).