Noite é marcada por falsidade e discussão em A Fazenda 13

08/11/2021 | 16:10



A noite do último domingo, dia 7, foi intensa em A Fazenda 13. Alguns dos peões estavam chateados com certas atitudes dos participantes e por isso, decidiram conversar uns com os outros a respeito. Tudo começou quando Aline e Rico se aproximaram e debateram o comportamento de Dayane, que está incomodando os dois.

- Agora ela [Dayane] tá achando que meu jeito de ser é um jogo, reclamou Aline.

- Ela não tá achando, ela tá jogando pra fazer o público entender que você tá jogando, na maldade. Ela tá muito insuportável, não vou mentir, disse o peão em resposta.

- É, tô vendo que toda hora vocês entram em choque, se batendo. E não é só isso que ela tá fazendo. Ela chega na Sol e fica falando mal de mim, ela chega em outra pessoa e fala mal de mim, continuou a atriz.

O papo sobre a Dayane não terminou ali. Depois, Rico também decidiu desabafar com Valentina e destacou como não está curtindo a postura da peoa.

- A Day tá muito fissurada. Se você sentar com ela qualquer hora, ela quer falar sobre jogo. Ela gosta de inflamar a cabeça da gente pra gente ir brigar com as pessoas, enquanto ela não briga. Eu acho a Day falsa.

Mudando de assunto...

A noite também foi marcada por discussão cara a cara! Sem perceber que Aline estava perto, Valentina criticou a peoa para Solange e foi surpreendida.

- A Aline é outra. Fala, fala e depois abraça todo mundo, disse a italiana.

- É engraçado que o Rico tá fazendo a mesma coisa, se defendeu a atriz que chegou de supetão. É engraçado que ela [Valentina] tá falando normal com o Rico e comigo cria esse auê, complementou para Solange.

- Amiga, como a gente tava conversando hoje, eu tô expondo meu pensamento, se eu dou um passo atrás é porque me incomoda demais, continuou Valentina.

- As pessoas tentam me mudar e eu tenho a minha personalidade. Você vai reclamar com a Dayane que abraçou todo mundo e se resolveu ontem, você vai reclamar com o Rico, com a Sthefane, não só comigo, porque aí parece que eu sou alvo. Eu sei que você tá buscando uma briga comigo, eu já tô entendendo. Mas eu não vou cair na sua, finalizou a ex-Panicat antes de dar as costas. Eita!