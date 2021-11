Fiscalização surpresa do TCE encontra telhado furado em escola de São Bernardo; acompanhe em tempo real

Atualizada às 15h55

O TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) iniciou na manhã desta segunda-feira (8) uma fiscalização surpresa para verificar a situação das escolas estaduais e municipais do Estado, após retorno das aulas presenciais nas unidades. Em São Bernardo a fiscalização encontrou na Emeb Isidoro Battistin o telhado do pátio furado, colocando em risco à segurança dos estudantes. Além desta unidade, outras 23 escolas devem passar por fiscalização na região.

As vistorias começaram às 7h de hoje e contam com apoio de 500 agentes do TCE, que irão fiscalizar simultaneamente 486 unidades de ensino, sendo 346 escolas municipais e 140 estaduais, em 348 municípios do Estado. Até o momento, já foram fiscalizadas 242 escolas, incluindo o município de São Bernardo.

Após o encerramento das fiscalizações, o TCE irá elaborar um relatório gerencial, com informações de interesse público e outro relatório consolidado, com dados regionais, que será encaminhado aos conselheiros e relatores de processos ligados às escolas fiscalizadas.

Além disso, todas as prefeituras e órgãos estudais serão notificados pelo órgão para prestar esclarecimentos sobre a situação encontrada nas unidades.

Em breve mais informações.