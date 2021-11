A triste perda da complexidade industrial

Sandro Renato Maskio



08/11/2021 | 14:37



O crescimento econômico envolto por utilização e desenvolvimento de modernas tecnologias, capaz de elevar o padrão de riqueza da Nação earenda per capita, é inconcebível sem o desenvolvimento de uma indústria moderna. Esta afirmação, feita na década de 1970 pelo economista inglês Nicolas Kaldor, expressa a expectativa de futuro projetada a partir dos esforços de industrialização e estratégias de desenvolvimento econômico ao longo do último século. Entre as décadas de1940 e 1990, em estrutura econômica fechada que ofertava amplos mecanismos protecionistas ao setor produtivo, a crença predominante era a de que níveis mais densos no tecido produtivo tecnológico do Brasil seriam alcançados à medida em que o setor industrial avançasse na elevação de sua complexidade, conferindo-lhe paulatinamente maior competitividade.

A partir de meados da década de 1970 ampliaram-se as vozes que apontavam o esgotamento do modelo excessivamente protecionista de estímulo ao setor produtivo, sustentadas no diagnóstico de que o protecionismo acomodava e desestimulava o progresso da indústria.

Apesar dos dados da PIA (Pesquisa Industrial Anual) realizada pelo IBGE apontarem, entre meados da década de 1960 e de

1980, uma ampliação da participação dos setores de maior complexidade eintensidade tecnológica na composição da indústria,isso não significou ampliação do grau de competitividade da cadeia produtiva nacional, nem tampouco que estamos conseguindo nos aproximar das economias mais avançadas quanto às competências tecnológicas. É importante fazer a ressalva de que o protecionismo, ao estabelecer reservas de mercados domésticos aos produtores instalados no País, com pouquíssima ou nenhuma competição externa, tende a criar acomodação do setor produtivo. É importante também lembrar que várias regras protecionistas dificultavam o acesso do setor produtivo às tecnologias mais modernas à época, o que também impunha limites à modernização do parque produtivo. Nesse ponto, ressalta-se que este modelo protecionista no Brasil não enfatizou o fomento ao desenvolvimento de competências tecnológicas.

Diante deste cenário, as mudanças promovidas pela abertura econômica implantada com mais intensidade na década de 1990

alteraram a dinâmica do modelo competitivo dos mercados domésticos. Os defensores deste novo modelo afiançavam que, a

partir da ampliação da competição com o mercado internacional, osetor produtivo seria impelido a reorientar suas estratégicas, estimulando amodernização tecnológica e doprocesso de desenvolvimento produtivo e tecnológico, com objetivo de ampliar a competitividade. Especialmente no setor industrial.

Menos geração de riqueza

Mas isso não correu. Os dados da PIA apontam que, entre a segunda metade da década de 1990 e o fim da década de 2010, a

indústria instalada no País tem perdido participação dos setores de alta e média-alta intensidade tecnológica, enquanto setores de média-baixa e baixa intensidade tecnológica ganham espaço, tomando como referência acomposição do VTI(Valor de Transforma- ção Industrial).Segundo a PIA, em 1998 cerca de35% do valor de transformação industrial eram provenientes de setores de médiaalta e alta intensidade tecnológica, de acordo com metodologia da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econô-mico, o chamado clube dos ricos). Em 2019, último ano de divulgação da PIA, apenas 25% do VTI vieram de setores de média-alta e alta intensidade tecnológica. Enquanto isso, a participação dos setores de média-baixa e baixa intensidade tecnológica aumentou de 47% para 61% do VTI.

Ou seja, a indústria tem perdido complexidade, concentrando-se em cadeias produtivas mais simples, menos robustas e consequentemente com menor potencial de geração de riqueza.Isso pode ser corroborado pela queda da participação do setor industrial na composição do PIB. Avaliação superficial poderia argumentar que tais transformações acompanham as mudanças observadas nas economias mais desenvolvidas. Ocorre que nestas o setor de serviços se expandiu com importante alavancagem dos segmentos avançados e de maior intensidade tecnológica, e em geral demandados pelos setores industriais de maior complexidade.

Dados das contas nacionais trimestrais divulgadas pelo IBGE apontam que, entre 1995 e 2020, o setor de serviços ampliou a

participaçãode cerca de 58% para 63% do PIB nacional.Neste período, o segmento de comércio foi o que apresentou maior incremento no setor de serviços. Os dados da evolução dos estabelecimentos e pessoal empregados no setor de serviços e seus segmentos para o mesmo período endossam essa ponderação.

Ademais, desde a crise de 2008 elevaram-se os discursos em defesa de certo grau de proteção por parte dos países desenvolvidos. Com a retração econômica de 2020, ampliou-se a tendência dos esforços no sentido de maiorregionalização das cadeias industriais, de fornecedores de insumos e sua diversificação, bem como das competências tecnológicas como estratégia de competitividade. Isso está refletido nos pacotes para retomada das economias desenvolvidas. Parece-me que o famoso argumento do então ministro Pedro Malan, expresso na frase “a melhor política industrial é não ter política industrial”, não resultou em efeitos virtuosos para a indústria nacional nas últimas décadas e tampouco se aplicaria no cenário atual.



Material produzido por Sandro Renato Maskio, coordenador de estudos do Observatório Econômico da Faculdade de Administração e Economia da Metodista