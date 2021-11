Alec Baldwin fala sobre importância de profissionais de segurança em sets de gravação

08/11/2021 | 14:11



Alec Baldwin utilizou as redes sociais nesta sexta-feira, dia 8, para falar sobre a importância de ter profissionais de segurança nos sets de gravação - o ator se pronunciou após a tragédia no set do filme Rust, quando ele disparou acidentalmente contra a diretora de fotografia Halyna Hutchis, que acabou falecendo.

Todo filme/ programa de TV que usa armas, falsas ou não, deve ter um policial no set, contratado pela produção, para monitorar especificamente a segurança das armas, escreveu Alec no Twitter.

E o operador e montador de Rust, Jason Miller, foi picado por uma aranha venenosa enquanto ajudava a fechar o set da produção e, por isso, pode perder o braço. Sim, isso mesmo!

O inseto que picou Jason é conhecida como aranha-violinista ou aranha-marrom-reclusa - lembrando que as filmagens da obra foram interrompidas por tempo indeterminado depois do acidente fatal ocorrido no dia 21 de outubro.