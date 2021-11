Neymar Jr. teria promovido mega-festa de Halloween após retorno ao Brasil: A vida é curta demais

08/11/2021 | 14:11



Neymar Jr. é realmente o tipo de celebridade que chega chegando! De acordo com o jornal Extra, o jogador retornou ao Brasil no último final de semana e, logo na noite do último domingo, dia 7, já promoveu uma mega-festa de late Halloween na mansão de sua irmã, Rafaella Santos, no Guarujá.

De acordo com as informações, a comemoração contou com a presença de diversas mulheres entre modelos e influenciadoras digitais - além, é claro, dos parças do craque, que voltaram para o Brasil a bordo do jatinho particular do menino Ney. O jornal ainda afirma que a suposta affair Bruna Biancardi também veio ao solo brasileiro junto do jogador.

A lista de convidados, aliás, teria sido das mais rígidas e restritas. De acordo com Fábia Oliveira, os dados dos visitantes incluíam não só nome completo, mas também documentos como o número do RG. Entre as famosas que marcaram presença estavam Any Borges, Júlia Peres, Maria Alice Feliz e Hemilly Bellon, apontada como affair do jogador durante a final da Copa América, em julho.

Apelidada pelos convidados de Neylloween, a festa ainda contou com normas rígidas para evitar a repercussão, como a proibição do uso de celulares, que teriam sido recolhidos dentro de sacos plásticos identificados com o nome de seus respectivos donos. Diante disso, pouco foi publicado - e o craque também se manteve discreto ao postar apenas um registro de seu retorno ao Brasil, com a seguinte legenda:

Partiu Brasil? Ver a família e os amigos. A vida é curta demais.