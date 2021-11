Diretor do Fed, Randal Quarles deixará BC americano no fim deste ano

08/11/2021 | 13:46



Integrante do conselho do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e, com isso, membro votante nas decisões de política monetária, Randal Quarles deixará o BC dos Estados Unidos no fim deste ano. Ele enviou carta ao presidente dos EUA, Joe Biden, para informar sobre a decisão.

Quarles deu como motivo o fato de que concluiu seu mandato de quatro anos como vice-presidente de regulação do Fed. Com isso, Biden terá outra cadeira para preencher no conselho de sete membros da instituição.

O então presidente Donald Trump apontou Quarles para um mandato de quatro anos, em outubro de 2017. Sua cadeira no conselho lhe permitiria seguir no Fed até 2032.

Biden herdou um cargo vago no conselho e haverá pelo menos mais um, após o vice-presidente, Richard Clarida, encerrar seu mandato em janeiro. O presidente americano também está perto de anunciar se indicará o presidente do Fed, Jerome Powell, para mais um mandato. O mandato de Powell termina em fevereiro. Fonte: Dow Jones Newswires.