Morre aos 81 anos de idade ator mexicano de Rebelde

08/11/2021 | 13:10



Enrique Rocha, conhecido por interpretar León Bustamante na novela mexicana Rebelde morreu no dia 7 de novembro. De acordo com um funcionário do ator, Oscar Espejel, Enrique estava muito bem de saúde e não tinha antecedentes, sendo assim, a morte foi considerada como causas naturais.

Aconteceu de forma rápida e natural, disse ao El Universal.

A Televisa, empresa conhecida por exportar telenovelas como Rebelde, lamentou o ocorrido e classificou o artista como um dos grandes atores do país.

Christopher von Uckermann, intérprete de Diego em RBD, escreveu nas redes sociais:

Obrigada pelos bons momentos e risos.