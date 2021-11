Bruna Marquezine e Enzo Celulari têm recaída e esquentam o clima em festa, diz colunista

08/11/2021 | 13:10



Quem é que nunca teve uma recaída com o ex, não é mesmo? Pois Bruna Marquezine, que já é conhecida por ter vivido um romance de idas e vindas com Neymar Jr., mostrou que até ela passa por esse tipo de situação! De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a atriz teria tombado com Enzo Celulari - com quem terminou o namoro em julho deste ano - por acidente durante uma festa, e protagonizado um revival para lá de quente!

O reencontro do ex-casal teria ocorrido durante o último final de semana, entre os dias 6 e 7, em uma balada que aconteceu em uma casa noturna no badalado bairro de Pinheiros, em São Paulo. Os dois teriam chegado ao local separadamente, e mal teriam se cumprimentado antes de ficarem em cantos opostos do estabelecimento.

Apesar de ficar grande parte do tempo longe da atriz, Enzo não teria aguentado vê-la dançando de modo sensual na pista, decidindo se aproximar. Desse modo, os dois tiveram uma rápida conversa em meio a cochichos e decidiram rumar para um canto mais tranquilo da casa. Fábia ainda afirma que, em pouco tempo, a conversa se transformou em uma troca de carícias e beijos de tirar o fôlego, de modo que o par teria trocado amassos ao longo da madrugada. Eita!

Vale lembrar que Bruna e Enzo namoraram durante cerca de um ano e terminaram o relacionamento em julho de 2021. Depois disso, Marquezine foi acusada de procurar pelo ex-namorado Neymar Jr. - e, depois, evitá-lo ao longo de todos os eventos da Semana de Moda em Paris.

Apesar do término, o casal conhecido como Bruenzo não teria rompido totalmente o contato, já que a atriz afirma que o filho de Claudia Raia e Edson Celulari faria visitas constantes à gatinha que adotaram juntos, Mia Marquezine Celulari.

E aí, será que os dois irão retomar o romance?