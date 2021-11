Viagem para o Rio de Janeiro: atrações gratuitas para conhecer em novembro

Redação

Os fãs de um bom roteiro cultural têm sempre programações garantidas durante uma viagem para o Rio de Janeiro. Quem pretende visitar a Cidade Maravilhosa ainda em novembro pode aproveitar uma série de atrações gratuitas em diferentes bairros. Confira algumas sugestões!

Viagem para o Rio de Janeiro: roteiro gratuito

Até 15 de outubro, o Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), na Praça Tiradentes, recebe a Exposição de Artesanato do Piauí. No local, os visitantes podem apreciar o artesanato piauiense e toda a sua diversidade por meio da produção de artesãs e artesãos em artigos feitos em madeira, cerâmica, linhas, sementes, opala e palha da carnaúba. As peças selecionadas para a mostra, feitas à mão por diversos núcleos de artesanato do estado nordestino, são comercializadas com pronta-entrega e também sob encomenda.

Outra excelente opção gratuita para quem se encanta pelo artesanato brasileiro é o Museu do Pontal, reaberto recentemente em uma nova sede, na Barra da Tijuca. Seu acervo – resultado de 45 anos de pesquisas e viagens do designer francês Jacques Van de Beuque – é composto por cerca de 9 mil peças de 300 artistas brasileiros, produzidas a partir do século 20. O percurso expositivo tem cores e aberturas que permitem vislumbrar uma perspectiva do amplo espaço de mil metros quadrados.

Na Zona Sul, no fim de semana dos dias 20 e 21 de novembro, acontece a tradicional Babilônia Feira Hype, no bairro da Lagoa, que na ocasião completará 25 anos e promete realizar uma edição ainda mais especial. A feira cultural e turística oficial da capital carioca reúne em um só lugar moda, arte, design, decoração, artesanato e gastronomia, comercializados diretamente por seus produtores. O espaço abriga entre 120 a 150 expositores e proporciona sempre um ambiente aconchegante e convidativo a todas as tribos, em edições ao longo do ano.

Serviço Exposição no CRAB

Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB)

Praça Tiradentes, 69 – Centro

Visitação: Até 15/11/2021

Horário de funcionamento: De terça-feira a sábado, das10h às 17h.

Entrada: Gratuita

(O uso de máscara é obrigatório e o visitante deverá apresentar documento de identidade com foto e comprovante vacinal contra covid-19 correspondente a 1ª dose, 2ª dose ou dose única, respeitando o calendário de comprovação de vacinação da cidade do Rio de Janeiro) Museu do Pontal

Av. Célia Ribeiro da Silva Mendes, S/Nº – Barra da Tijuca

Horário de funcionamento: Quinta a domingo, das 10h às 18h*

*O acesso às exposições se encerra às 17h30, meia hora antes do horário de fechamento do museu.

Entrada: Gratuita

(O uso de máscara é obrigatório e o visitante deverá apresentar documento de identidade com foto e comprovante vacinal contra covid-19 correspondente a 1ª dose, 2ª dose ou dose única, respeitando o calendário de comprovação de vacinação da cidade do Rio de Janeiro) Babilônia Feira Hype

Parque das Figueiras – Avenida Borges de Medeiros, 1426 – Lagoa

Edição de aniversário: 20 e 21 de novembro de 2021

Horário de funcionamento: Das 14h às 22h

Entrada: Gratuita

(O uso de máscara é obrigatório)

