Andropausa: mito ou verdade?

Antônio Carlos do Nascimento



08/11/2021 | 12:19



Na maior parte do imaginário masculino o entendimento de plenitude existencial contempla a capacidade de ereção peniana e sua sustentação, o que faz com que nada seja mais indesejado que o envelhecimento, que não assusta pela certeza das rugas ou dos cabelos brancos.

O termo andropausa sugerindo a parada completa na produção dos hormônios masculinos nos moldes do que ocorre na menopausa feminina é um imenso equívoco, pois tal situação, quando presente, não acontece por controles genéticos ou fisiológicos.

A ausência absoluta dos hormônios sexuais no homem é resultado da total eliminação do funcionamento testicular, decorrente de trauma, tumores, cirurgia, radiação, infecções ou mesmo agressão autoimune, ou por lesões de mesmas origens na hipófise ou hipotálamo, regiões do cérebro que controlam a produção de testosterona pelos testículos.

Talvez a forma mais correta de entender o envelhecimento sexual seja pelo lento decréscimo da produção de testosterona, especialmente após os 50 anos e por isso a denominação mais aceita desse processo é DAEM (Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino), muito embora Insuficiência Androgênica Parcial do Homem Idoso ou Hipogonadismo Masculino Tardio, também expressem o lento processo de declínio dos hormônios masculinos através do tempo.

Em deficiências muito acentuadas de testosterona existe diminuição da libido, dificuldade de ereção (ou de sua sustentação), cansaço extremo, desânimo e/ou depressão, sonolência ou insônia, incluindo ainda sinais como aumento da gordura corporal, diminuição da massa muscular e queda de pelos corporais. Porém, todos estes sinais e sintomas podem ocorrer em inúmeras patologias sem que exista qualquer deficiência hormonal, o que obriga o médico a excluir outras causas para as queixas.

Alguns estudos apontam variáveis déficits de ereção em metade dos homens com mais de 40 anos, em sua maioria com níveis normais de hormônio sexuais, por outro lado, estima-se que 20% dos homens com mais de 50 anos apresentem queda dos níveis de testosterona com importância para gerar queixas clínicas.

Existem vários protocolos por todo o mundo que buscam encontrar certeza no diagnóstico de deficiência hormonal masculina e precisão na reposição deste hormônio, porém, não existe claro consenso. O limite inferior de testosterona no qual surgem os sintomas difere de um indivíduo para outro, o que torna ainda mais importante a sensibilidade e experiência do médico na decisão pelo tratamento.

Embora não existam evidências que a reposição hormonal masculina promova o aparecimento de cânceres prostáticos, seguramente a testosterona pode agravar os sintomas de pacientes portadores de câncer de próstata.

Apesar de não haver certeza para conquistar qualquer destino, parece inteligente não fumar, dormir bem, não comer alimentos processados, controlar o peso, fazer exercícios e periodicamente ser avaliado clinicamente.

E sexo? Se puder e quiser!