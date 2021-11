Kanye West está namorando modelo de 22 anos de idade

08/11/2021 | 12:10



Kanye West, de 44 anos de idade, estaria se envolvendo com Vinetria, uma modelo de 22 anos. Segundo fontes do jornal Page Six, eles levantaram suspeitas após serem vistos juntos em um jogo de basquete, em Minneapolis, nos Estados Unidos.

As informações sobre o affair vieram à tona um pouco depois do rapper se incomodar com o novo suposto romance de Kim Kardashian e afirmar com todas as letras que ainda estava casado com ela.

Segundo o Daily Mail, ele declarou:

- Ela ainda é a minha esposa. Ainda não saiu papelada nenhuma.

Mas, apesar das polêmicas e da suposta negação de Kanye ao fim do casamento, fontes afirmam que o romance com Vinetria estaria rolando já há algum tempo, e só se tornou público agora.

Eita!