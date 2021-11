Ana Paula Siebert se arrepende de procedimento estético: - Não gostei

08/11/2021 | 12:11



Ana Paula Siebert, casada com o empresário Roberto Justus, utilizou as redes sociais no último domingo, dia 7, e contou que se arrependeu do resultado da rinomodelação, que consiste em injetar ácido hialurônico para harmonizar o rosto, antes de fazer a cirurgia no nariz.

Confesso que tentei. Não gostei, me arrependi e hoje sou totalmente contra injetar ácido hialurônico no nariz, disse.

Acho que as pessoas perderam completamente a noção com o uso desses ácidos. Fico pensando como vão estar esses rostos daqui 20 anos. Medo né? Prefiro operar e resolver ao invés de ficar injetando substâncias, completou.

Ana, que ainda está se recuperando da rinoplastia, explicou que tirou um pedaço da costela para corrigir a parte do corpo que a incomodava.

Tirei para reconstruir a ponta (do nariz). Mas é bem pouquinho, nem se percebe. Ele usou a cicatriz da mamoplastia para abrir. Essa é a técnica usada pelo meu médico, explicou.