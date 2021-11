Carla Diaz faz a fila andar e é flagrada em jantar romântico com vereador

08/11/2021 | 12:11



Parece que Carla Diaz fez a fila andar! A atriz, que teve seu nome relacionado com o de Arthur Picoli antes e após o BBB21, já havia deixado claro que não pretendia retomar o romance com o arquiteto. Agora, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, ela estaria se envolvendo com um político e influenciador.

Segundo informações da jornalista, Carla foi flagrada em um jantar romântico com Felipe Becari, vereador da cidade de São Paulo que também atua como influenciador e policial civil. O momento teria ocorrido à luz de velas, além de ter sido acompanhado por uma boa dose de vinho. Aí sim!

Conforme relatou Fábia, Felipe é solteiro e tem 33 anos de idade, sendo grande defensor da causa animal e, inclusive, levando esse tema para suas propostas políticas. O influenciador acumula mais de um milhão e 413 mil seguidores nas redes sociais, e tem como pet quatro cachorros, um porquinho da índia e um cavalo, que foi resgatado em Taboão da Serra.

Procurada, a assessoria de imprensa da atriz ainda não comentou sobre o assunto. Será que realmente tem um romance no ar?