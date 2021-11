Anitta fala sobre carreira internacional: Passei da pessoa que era procurada para aquela que ia atrás

08/11/2021 | 12:11



Poderosa! Desde que se mudou para os Estados Unidos para se dedicar a carreira internacional, Anitta vem se destacando cada vez mais na mídia norte-americana. Em entrevista para a revista Harper's Bazaar Brasil, a intérprete de Girl From Rio falou sobre as dificuldades de deixar a fama que tinha aqui no Brasil para criar raízes nos país gringo - e ainda entregou que já está sendo reconhecida nas ruas pelos paparazzi.

Sabia que iria descer todas as escadas e começar do zero. Bati na porta de rádios esperando para dar entrevista. Algumas vezes conseguia, outras não. E tudo bem. Passei da pessoa que era procurada para aquela que ia atrás. Voltei com o mesmo fôlego de quando estava começando.

O motivo da mudança? Ela explica a seguir:

Basicamente porque não existe nenhum artista brasileiro com carreira internacional e quando eu perguntava por que, ouvia sempre a mesma resposta: Impossível. Essa palavra para mim não existe. E quando a ouço, aí sim quero mais ainda ir atrás do meu desejo. Comecei a estudar para fazer acontecer. Hoje já sou capaz de me manter, financeiramente falando, com os ganhos obtidos no exterior. Não é mais a Anitta do Brasil bancando um projeto. [...] Não tenho receio se algo vai dar certo ou errado. Gosto de tentar. Tudo é uma questão de como dar a volta por cima e o marketing que você faz em torno disso. Eu estou sempre pronta para uma nova ideia. Sou a favor da liberdade, ninguém precisa concordar comigo.