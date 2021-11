Marília Mendonça é eleita Cantora do Ano no Prêmio Multishow 2021 - e recebe homenagens no Domingão com Huck

08/11/2021 | 12:10



O Multishow informou que a cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião na última sexta-feira, dia 5, foi eleita Cantora do Ano e as votações desta categoria do Prêmio Multishow 2021 estão canceladas.

A homenagem vem dos fãs da cantora e também das outras quatro artistas que concorriam ao prêmio: Anitta, Ivete Sangalo, IZA e Luísa Sonza.

No programa Domingão com Huck do último domingo, dia 7, diversos cantores fizeram homenagens para Marília Mendonça. Na atração, Padre Fábio de Melo, João Neto e Frederico, Luisa Sonza, Naiara Azevedo, Lauana Prado, Paula Mattos, Tierry e Paula Fernandes cantaram músicas da artista e também comentaram sobre a relação que tinham com ela.

Além disso, o programa exibiu uma homenagem em que diferentes famosos leram uma carta feita para Léo, filho da cantora.

E não para por aí. Segundo o colunista Leo Dias, Marília Mendonça alcançou 28 milhões e 600 mil reproduções no Spotify e se tornou a mulher mais ouvida da plataforma, deixando para trás cantoras como Adele, Taylor Swift, Dua Lipa e Doja Cat.

Além disso, o colunista também afirma que a cantora dominou o Spotify Brasil, com 74 músicas no Top 200 das mais ouvidas da plataforma. Já no Top 10, a artista garantiu três músicas, sendo que a primeira da lista é Esqueça-me Se For Capaz, da parceria com Maiara e Maraisa no projeto Patroas.