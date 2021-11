DeFi para o Brasil: hackathon distribuirá mais de R$ 100 mil em prêmios

Da Redação, com assessoria

08/11/2021 | 12:18



Iniciativa global, DeFi For the People – encabeçado por organizações de DeFi e cripto como Celo, Aave, SushiSwap, Curve, 0x e PoolTogether – traz um hackathon exclusivo para os brasileiros. O DeFi para o Brasil busca impulsionar criações nacionais e dar alcance global à tecnologia local.

DeFi é uma abreviação do termo em inglês para “finanças descentralizadas”, um conceito amplo que traz a tecnologia como uma ferramenta disruptiva e que pode eliminar intermediários nas aplicações financeiras, reduzir custos e oferecer o acesso a mais pessoas. Na prática, permite descentralizar empréstimos, ativos e criar novas formas de pensar e executar questões relacionadas a finanças.

O evento brasileiro deve distribuir mais de R$ 100 mil em prêmios para os participantes que trouxerem projetos e soluções inovadoras sobre como democratizar o acesso a aplicações em DeFi, NFTs e economia criativa, somando ao ecossistema da Celo, cujo foco é soluções inclusivas e mobile. Além disso, o DeFi para o Brasil visa educar, impulsionar e dar tutoria para que os brasileiros também submetam seus projetos ao hackathon global do DeFi for the People, que reúne até US$ 2,5 milhões – cerca de R$ 14 milhões – em prêmios e investimentos.

O hackathon é aberto a participantes de diferentes áreas do conhecimento, incluindo: Marketing, UX/Design, Negócios, Desenvolvimento de Blockchain, Front-End, ou Full Stack, Empreendedorismo Social, Advocacia e Arte. As inscrições encerram em 14 de novembro e devem ser realizadas pelo site do evento.

Os inscritos no DeFi para o Brasil começarão a preparar seus projetos e receberão tutoria do time local, por meio do Discord, para submetê-los para a competição nacional. Na segunda semana do desafio, a partir de 22 de novembro, os participantes recebem um segundo nível de tutoria qualificada para submeter os projetos para a competição global, a qual as inscrições se encerram em 28 de novembro.