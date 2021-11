Grande ABC mantém uso obrigatório das máscaras até fim do ano

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



08/11/2021 | 11:49



O Consórcio Intermunicipal Grande ABC decidiu, na manhã desta segunda-feira (8), que o Grande ABC vai manter o uso obrigatório das máscaras até janeiro de 2022. A decisão foi tomada por unanimidade na assembleia extraordinária do Consórcio, entre prefeitos e representantes da região.

De acordo com o prefeito de Santo André e presidente do Consórcio, Paulo Serra (PSDB), o uso obrigatório das máscaras está associado com a tendência de queda nos números de casos e mortes. "A preocupação é essa, em manter esses níveis de queda e claro, com a taxa de vacinação alta", conta o prefeito.

Além disso, o Consórcio também avaliou que dezembro é um mês de grande circulação de pessoas. "Torcemos para que isso aconteça, por conta da economia nos comércios, mas o uso das máscaras segue obrigatório até nos espaços abertos" completa o chefe do Executivo.

A decisão sobre o uso das máscaras será reavaliada na primeira assembleia do ano que vem.