Travis Scott é processado em mais de um milhão de dólares por homem ferido em show

08/11/2021 | 11:10



Deu ruim para Travis Scott! Após a tragédia que aconteceu durante o show do rapper no dia 5 de novembro, na cidade de Houston, no Texas, onde a multidão avançou enquanto o artista estava no palco, resultando em esmagamentos e na morte de oito pessoas, o pai da filha de Kylie Jenner acabou sendo processado por um dos homens feridos.

De acordo com a People, Manuel Souza está pedindo mais de um milhão de dólares, cerca de cinco mil reais, por conta dos ferimentos graves que sofreu ao ser jogado pela multidão e pisoteado. Isso porque, segundo a suposta vítima, Travis, que foi o organizador do Astroworld Festival, teria falhado na hora de planejar o evento de forma segura e ainda teria incentivado a violência, encorajando comportamentos perigosos do público.

Eita! O incidente rolou por volta das 21h15 e o pânico surgiu quando muitas vítimas, entre 14 e 27 anos de idade, ficaram prensadas entre a plateia e o palco. Mais de 300 pessoas ficaram com hematomas e cortes, enquanto Travis continuou a performance até o final.