Luana Piovani desabafa sobre criar filhos com Pedro Scooby: Pensa e age completamente diferente de mim

08/11/2021 | 11:10



Luana Piovani e Pedro Scooby trocaram algumas alfinetadas na internet. Isso porque os dois, que são pais de Dom, de nove anos de idade, e dos gêmeos Bem e Liz, de seis anos de idade, discordam de algumas questões sobre a criação dos filhos.

A atriz usou o Instagram para reclamar que o filho mais velho, que costuma andar de skate, machucou o cotovelo, e insinuou que o pai não cuida bem da criança. O surfista, por sua vez, rebateu a ex nas redes sociais.

Desta vez, Luana Piovani se manifestou sobre as divergências com Pedro Scooby ao responder um comentário do Instagram. Uma pessoa deixou a seguinte mensagem no perfil da artista:

Que difícil educar um filho, né? Vejo sua luta e imagino não ser fácil quando se tem que dividir a educação com genitor. Força para você.

A atriz, então, completou:

Que pensa e age completamente diferente de mim.