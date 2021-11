ONS suspende programa de resposta voluntária da demanda de energia

08/11/2021 | 10:33



O Operador Nacional do Sistema (ONS) informou que suspendeu o recebimento de ofertas de recursos adicionais de geração e de Resposta Voluntária da Demanda (RVD), lançado no auge da crise hídrica deste ano. Segundo o ONS, "a melhora das condições hidroenergéticas, a efetividade dessas ações emergenciais e a garantia de suprimento de energia em 2021 são os principais motivadores da decisão".

O operador não descartou, no entanto, retomar o programa em 2022, "caso seja identificada a necessidade de recursos adicionais para atendimento à demanda por energia elétrica no País".

A RVD foi lançada para reduzir o consumo de energia de grandes consumidores ou apenas deslocar o horário de produção evitando os períodos de maior demanda. O governo porém não conseguiu adesões relevantes, diante da retomada da economia após um período de estagnação trazida pela pandemia do covid-19.

Mesmo assim, o ONS agradeceu o apoio e a participação dos agentes pelos esforços empreendidos, "que se mostraram fundamentais para atravessar esse período de escassez hídrica com sucesso, e que contribuíram também para o aprimoramento do setor elétrico brasileiro, com destaque para a participação da indústria no programa de RVD", afirmou em nota.