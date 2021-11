Ana Maria Braga volta ao Mais Você e explica tombo: De repente

08/11/2021 | 10:10



Ana Maria Braga está de volta ao Mais Você na manhã desta segunda-feira, dia 8. Após se afastar do programa por causa de uma queda na cozinha de casa, a apresentadora retornou ao comando da atração explicando o ocorrido.

- De repente meu organismo parou de produzir cortisona e não deu sinal nenhum. Caí de repente por estar sem cortisona. São as coisas que a gente não espera, né? Mas estou aqui, no meu trabalho que amo fazer, num dia emblemático, disse ela.

A apresentadora veterana havia dito enquanto se recuperava que ocorrido era mais complicado do que uma simples queda, não dando detalhes sobre seu diagnóstico.

- . Eu vou, no meio do meu caminho de volta, tentar explicar que às vezes é mais complicado do que uma simples queda. Podemos falar da queda? Uma coisa é levar um tombo e ter uma explicação, mas não é bem isso. O corpo da gente, o organismo...é uma coisa que a gente desconhece. Se tem um cansaço aqui ou ali, às vezes a gente não dá importância. E de repente uma surpresa como essa me pegou pela falta de um elemento fundamental no funcionamento do organismo e você só descobre quando você cai, literalmente, disse na ocasião.

Ana ainda aproveitou a volta para falar sobre Marília Mendonça, que morreu na sexta-feira, dia 5 de novembro, vítima de um acidente de avião. A apresentadora comentou que exibiria momentos com a cantora e que também já deixou suas condolências à família da cantora:

- Pensei muito de ontem pra hoje, mas deve ter um motivo para eu estar aqui hoje, já externei meu pesar para Dona Ruth e o filho Léo, e vim partilhar os momentos em que tive a oportunidade de dividir com ela.