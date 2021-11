Erasmo Viana alfineta namorado de Gabriela Pugliesi: - Extremamente ciumento

08/11/2021 | 10:10



Erasmo Viana causou muitas polêmicas no período de confinamento em A Fazenda 13, principalmente pelas declarações que fez sobre a ex-mulher Gabriela Pugliesi. Já do lado de fora do reality, o influenciador foi questionado sobre a situação durante participação no Hora do Faro, na Record.

Vale lembrar que o ex-peão chegou a ser desmentido por Pugliesi sobre o contexto do término dos dois. No confinamento, ele afirmou que o romance estava desgastado, mas a influenciadora fez questão de usar as redes para dizer que houve traição por parte de Erasmo.

Frente a situação, Viana optou por não responder as perguntas, mas não perdeu a oportunidade de alfinetar o novo namorado de Pugliesi, Tulio Dek:

- Sinceramente, não quero tocar nesse assunto porque já é passado para mim. Ela já está em outro relacionamento. Inclusive, acho que o relacionamento dela... O cara é extremamente ciumento. Não pode nem tocar no meu nome e eu entendo. Realmente é uma coisa apagada para mim. Quando falei da minha vida lá dentro não foi da minha separação ou do que aconteceu. Sempre tentei enaltecer as coisas boas que a gente viveu.

Em outro momento, ele admitiu ter errado com a ex-mulher:

- Repito: eu errei de verdade e pedi desculpas. Em nenhum momento omiti nada nessa situação. Não me omiti. Vim a público pedir desculpas. Não precisava expor todos os detalhes de nada. O que ela está falando são coisas que ela acha da cabeça dela, porque depois que você termina muita gente vai falar as coisas para a pessoa. Chega lá e fala isso ou aquilo

Pugliesi e Viana terminaram o romance em fevereiro de 2021.