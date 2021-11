Gov.br: saiba quais documentos você já pode imprimir ou usar a versão digital

Marcella Blass

Do 33Giga



08/11/2021 | 10:18



A Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia já contabiliza mais de 500 novos serviços com acesso online desde 2019. A digitalização dessas demandas permitiu ter sempre à mão, diretamente na tela do celular, documentos imprescindíveis como Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação, Certificado Nacional de Vacinação, ID Estudantil e muitos outros.

No aplicativo Gov.br, todos os brasileiros têm à disposição uma carteira de documentos digitais pelo celular, facilitando sua visualização – além de ser extremamente útil para evitar perda e extravio desses papeis. Mais do que isso, fica mais fácil usá-los para se identificar presencialmente quando alguém solicitar uma identificação pessoal ou mesmo compartilhar em PDF e imprimi-los com garantia de autenticidade via QR Code.

Confira, abaixo, alguns dos principais documentos que já podem ser acessados em formato digital pelo gov.br:

CPF Digital

Carteira de Habilitação (CNH)

Carteira de Habilitação Técnica (CHT) emitida pela ANAC

Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI)

Certificado de Alistamento Militar (CAM) emitido pelo Exército Brasileiro

Certificado de Reservista 8CR) emitido pelo Exército Brasileiro

Mais aplicativos

Além do gov.br, há uma série de outros aplicativos do governo que otimizam a rotina, economizam tempo e trazem para a palma da mão do usuário uma série de documentos e certificações.

Um deles é o Meu INSS (para Android e iOS), app no qual é possível ter acesso aos serviços relacionados ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), como consultas e emissão de extratos. Com ele, você pode checar e se atualizar a respeito de suas contribuições previdenciárias e períodos trabalhados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis), assim como Histórico de Crédito, Carta de Concessão, Declaração do Benefício, Declaração de Regularidade do Contribuinte Individual e Consulta Revisão de Benefício.

Já o e-Título (para Android e iOS) é a versão digital do Título de Eleitor. Mais do que concentrar informações eleitorais, a plataforma substitui o documento físico e pode ser apresentado aos mesários no momento da votação. Por meio da aplicação, você também pode emitir a certificação de quitação eleitoral e de crimes eleitorais, assim como o boleto de pagamento de multa de débitos eleitorais.

O Conect SUS, por sua vez, traz par o seu celular o número do Cartão Nacional de Saúde. Mais do que isso, permite acompanhar histórico de saúde, histórico de consultas agendadas, cartilhas de vacinação, informações a respeito de doação de sangue e conferir toda a rede de saúde próxima.