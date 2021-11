Juros: taxas avançam quase 40 pontos ante temor com Precatórios e IGP-DI alto

08/11/2021 | 09:58



Os juros futuros dispararam quase 40 pontos-base nesta segunda-feira após a abertura, com o movimento mais acentuado nos curtos, após a aceleração de 1,60% do IGP-DI de outubro, acima do teto das estimativas do Projeções Broadcast (1,56%). Os demais vencimentos também sobem diante das incertezas com o andamento da PEC dos Precatórios com a judicialização da questão e com mais desancoragem das expectativas no relatório Focus. Às 9h30, a taxa do contrato de depósito interfinaceiro (DI) para janeiro de 2023 subia para 12,41%, de 12,05% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 avançava para 12,40%, de 12,12%, e o para janeiro de 2027 ia para 12,32%, de 12,09% no ajuste de sexta-feira.