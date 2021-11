Polícia prende homem com 8 kg de drogas em Santo André

Da Redação



08/11/2021 | 09:24



Durante patrulhamento tático no bairro Parque João Ramalho, em Santo André, no domingo (7), equipe do 6º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prendeu um indivíduo que traficava 8 kg de drogas.

Na ação, a equipe avistou um veículo conduzido por um homem que demonstrou nervosismo ao notar a presença policial, motivando a abordagem. Na busca veicular foi encontrado certa quantidade de entorpecentes análogas à maconha e anotações referentes à venda de drogas. O indivíduo confessou que estava se dirigindo a uma residência para buscar mais drogas para abastecer diversos pontos de tráfico. O acusado indicou o endereço da casa e lá foram encontrados, sob um compartimento secreto no piso, 2512 embalagens com maconha, 1542 com crack e 896 com cocaína, totalizando cerca de 8 kg de drogas, avaliadas em R$8 mil. Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao 6º DP (Distrito Policial) de Santo André, permanecendo à disposição da justiça.