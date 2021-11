As novas atrações de Aspen para o inverno nos EUA

Redação

Do Rota de Férias



08/11/2021 | 08:58



As inúmeras atrações de Aspen se renovam todos os anos, e isso não será diferente na atual temporada de inverno nos EUA. Após ser eleita a melhor cidade pequena do país na premiação Reader’s Choice Awards, da renomada publicação Condé Nast Travaller, a estação de esqui situada no Colorado anunciou uma série de novidades para o viajante.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 no site Seguros Promo.

Confira 100 fotos de Aspen

Onde fica Aspen

Aspen fica a cerca de 3h40min de Denver, capital do Colorado. Há um aeroporto na região, chamado Aspen/Pitkin, que recebe voos de diversas cidades americanas. Não há rota direta entre o Brasil e Aspen, mas é possível chegar lá ao fazer escala em destinos como Dallas e Los Angeles.

A estação de esqui local é composta por quatro montanhas: Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk e Snowmass. Todas elas têm infraestrutura completa para receber turistas.

Temporada de inverno em Aspen

A temporada de inverno em Aspen vai de novembro de 2021 a abril de 2022. Confira o calendário de cada montanha.

Aspen Mountain

Abertura: 25 de novembro

Encerramento: 17 de abril

Aspen Highlands

Abertura: 11 de dezembro

Encerramento: 10 de abril

Buttermilk

Abertura: 11 de dezembro

Encerramento: 3 de abril

Snowmass

Abertura: 25 de novembro

Encerramento: 17 de abril

Confira aqui excelentes opções de pacotes de viagens para os EUA.

As novas atrações de Aspen

Neste inverno nos EUA, Aspen celebrará sua 75ª temporada de esqui. Quem for até lá poderá curtir uma série de atividades e eventos especiais em comemoração ao aniversário. Entre as novas atrações de Aspen destacam-se a linha de roupas AspenX, o visual dos lift tickets e, principalmente, algumas instalações nas montanhas, bem como a estreia do restaurante Alpin Room em Snowmass.

De quebra, o centro de esqui está com uma lista robusta de eventos, como os famosos X Games e NASTAR Nationals.

Para usar telefone e internet nos EUA, clique neste link e garanta seu chip viagem internacional. Use o cupom rotadeferias para ganhar até 10% de desconto.

Alpin Room Restaurant

O novo restaurante em Aspen, Alpin Room, homenageia a cultura do esqui dos Alpes e apresenta um menu com especialidades francesas, suíças e austríacas.

As entradas,incluem popovers quentes servidos com manteiga e geleia, bem como “Tartiflette”, uma combinação de fondue de queijo, batatas e bacon defumado, e Choucroute Garnie com bratwurst (salsicha típica alemã de porco) refogado de cerveja, barriga de porco crocante, salsicha bovina, chucrute e mostarda bávara.

Entre os pratos principais, estão o schnitzel de frango com salada frisée e o nhoque parisiense com molho de tomate simples, queijo dos fazendeiros e espinafre savoy. Para encerrar o almoço, sobremesas caseiras como torta floresta negra ou bolo de cenoura com canela fazem parte do cardápio.

Nova linha de roupas AspenX

Entre as novas atrações de Aspen está sua primeira linha de peças de vestuário personalizadas, chamada AspenX. Hóspedes e funcionários podem agora usufruir de peças de roupas desenhadas e projetadas para suportar as demandas dos profissionais da montanha que passam todos os dias nas encostas, já que as peças são inspiradas nas que eles usam.

Arte no lift ticket

Neste inverno nos EUA, Aspen terá os tíquetes de acesso às gôndolas que levam ao alto das montanhas desenhados pela artista italiana Paola Pivi. Ela também terá instalações nas quatro montanhas do resort. As criações lúdicas de Pivi apresentam esculturas coloridas de ursos polares cobertos de penas em várias posições realistas e humanas. Seus trabalhos também serão destaque na coleção de roupas e acessórios que estão entre as novas atrações de Aspen.

Onde ficar em Aspen

St. Regis

Este hotel da famosa rede de luxo é um dos mais disputados da cidade. Tem ótimo café da manhã e é perfeito para o après-ski, no qual geralmente rola música ao vivo.

—

Hotel Jerome

Divulgação Hotel Jerome

Quem entra neste hotel se sente no Velho Oeste. Por trás da aparente simplicidade, há muito luxo, sobretudo nas acomodações. Destaque para o saboroso café da manhã.

—

Limelight Hotel

View this post on Instagram A post shared by Limelight Hotels (@limelighthotel)

Uma das vantagens deste hotel é a localização, no centrinho de Aspen. Com piscina aquecida, conta com diversos quartos, alguns deles com sacadas de onde se tem lindas vistas.

—

The Little Nell

View this post on Instagram A post shared by The Little Nell (@thelittlenell)

O hotel mais antigo do pedaço é, também, um dos mais sofisticados. É mais um que oferece lindas vistas para as pistas de esqui com as novas atrações de Aspen.