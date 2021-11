Gol retoma voo para Montevidéu, no Uruguai

Redação

Do Rota de Férias



08/11/2021 | 08:58



Após o hiato de um ano e sete meses, a GOL iniciou nesta quarta-feira (3/11) a retomada de suas rotas para o exterior. A iniciativa começou com um voo para Montevidéu, no Uruguai, partindo do aeroporto de Guarulhos (SP).

Voo para Montevidéu

A retomada da rota para a capital uruguaia teve clima de festa. Os passageiros do Boeing 737-800 brindaram com espumante e receberam de presente os chamados “bem-voados” – o doce bem-casado, envolto por um selo no qual se liam os dizeres: “De volta a Montevidéu”. Além disso, após o pouso, a aeronave passou pelo tradicional batismo de chegada (com água de reuso, que seria descartada).

De 03 a 14 de novembro, a companhia irá operar quatro saídas semanais para Montevidéu, às segundas, quartas, sextas e aos sábados, mesmos dias do retorno a Guarulhos. O voo decola às 9h20, com pouso no Uruguai às 12h (horário local). Já a volta acontece às 12h50 (horário local), a partir de Montevidéu, com aterrissagem no Brasil às 15h20.

No período entre 15 e 30 de novembro, as partidas passam a ser diárias, de segunda a domingo (tanto a ida quanto a volta) e nos mesmos horários.

PLANEJE SUA VIAGEM

O retorno do voo para Montevidéu indica uma possível retomada do turismo para brasileiros. Quem pensa em viajar em breve precisa planejar uma série de detalhes. Na hora de alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis. Com elas você economiza e, de quebra, ganha tempo.