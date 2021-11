Quais são os benefícios de alugar uma casa em Orlando

Redação

08/11/2021



A partir de 8 de novembro, os Estados Unidos vão reabrir suas fronteiras para estrangeiros adultos que estiverem 100% vacinados. Com isso, é esperado que as festas de fim de ano atraiam turistas para os principais destinos do país. Alugar uma casa em Orlando pode ser uma boa opção para quem quer aproveitar datas como Thanksgiving (25/11), Black Friday (26/11), Natal e Réveillon na cidade e nos parques temáticos.

Dicas para alugar uma casa em Orlando

“As datas de final de ano são muito concorridas, por isso, é importante prever o aluguel das casas com pelo menos três meses de antecedência”, explica Emily Porto, sócia diretora da Fraga Company, hub de negócios imobiliários em Orlando. Abaixo, confira dicas e vantagens de alugar uma casa da cidade da Flórida.

1. Antecedência

Por ser época de alta temporada é importante fazer a locação do imóvel com pelo menos três meses de antecedência, visto que, dessa forma o valor será mais baixo. Além disso, será mais fácil escolher a casa de sua preferência.

2. Preço

O valor do aluguel de uma casa em Orlando chega a U$ 14,50 por pessoa em uma casa de quatro ou cinco quartos. Reservar hotéis pode sair por até U$ 150.

3. Segurança

Levando em consideração o atual momento pandêmico, uma casa em Orlando pode oferecer um ambiente mais seguro devido ao controle da circulação de pessoas. Diferentemente de um hotel, o número de viajantes hospedados fica limitado somente aos companheiros do viajante.

4. Inverno

Como o Natal e Ano Novo nos Estados Unidos são comemorados no inverno, é muito importante verificar se a casa possui calefação, que é o sistema de aquecimento em ambientes fechados, muito utilizado em países com temperaturas severas durante o frio.

5. Localização

Fique atento à localização da casa que pretende alugar. Verifique se ela fica próxima aos locais turísticos e de outros pontos turísticos.

6. Empresas de confiança e contrato

Antes de alugar uma casa em Orlando, faça buscas em sites de confiança e procure sempre por empresas certificadas para exercer atividade hoteleira. É importante estar atento a todas as informações antes de fechar o contrato de aluguel. Entenda o que está sendo oferecido – como taxas de limpeza, taxas de uso de piscina, além de suas obrigações como hóspede. O documento também deve contar com as regras do condomínio, que precisam ser respeitadas.