Com brilho coletivo e 3° quarto forte, Warriors mantêm melhor campanha da NBA

08/11/2021 | 08:44



O Golden State Warriors vem provando na atual temporada que não é mais dependente apenas do astro Stephen Curry. Ainda sem Klay Thompson, em reta final de recuperação, e contando com a força do grupo, a equipe fez 120 a 107 sobre o Houston Rockets para somar sua oitava vitória em nove jogos. O dono da melhor campanha da NBA ganhou um compromisso duro na Chase Arena, em San Francisco, após uma sequência forte de 20 a 2 em parte do terceiro quarto que foi decisiva nos 120 a 107.

Nada menos de 11 jogadores dos Warriors fizeram pontos no confronto, com o jovem armador Jordan Poole, de somente 22 anos, terminando como cestinha, ao anotar 25 pontos. O astro Stephen Curry veio a seguir, com 20. Andrew Wiggins fez mais 16.

A partida foi equilibrada, mas com domínio dos Warriors desde o início. No intervalo, q equipe tinha oito pontos de vantagem, com 69 a 61, até vir o quarto "decisivo". A sequência de 20 a 2 (o quarto terminou 34 a 22) fez o placar subir para 20 de diferença. Com o resultado praticamente decidido, somente os reservas disputaram os 12 minutos finais.

O Golden State tem 8 vitórias e 1 derrota na Conferência Oeste e ainda viu seu perseguidor mais próximo, o vice-campeão Utah Jazz, ser surpreendido pelo Orlando Magic, comandado com brilho do armador Cole Anthony, autor de 33 pontos no triunfo por 107 a 100.

O ala Wendell Carter Jr. ainda dominou a defesa ao pegar impressionantes 15 rebotes. Foi apenas a terceira vitória da equipe de Orlando, em penúltimo na Conferência Leste. O Utah segue em segundo no Oeste, mas perdeu o terceiro jogo em 10 partidas disputadas.

O Los Angeles Lakers não atuou neste domingo, mas recebeu uma notícia preocupante. LeBron James, ausente nas duas derrotas seguidas, deve ser ausência por pelo menos mais uma semana em decorrência de uma distensão abdominal.

Confira os resultados de domingo:

Toronto Raptors 103 x 116 Brooklyn Nets

Sacramento Kings 91 x 94 Indiana Pacers

Washington Wizards 101 x 94 Milwaukee Bucks

Orlando Magic 107 x 100 Utah Jazz

New York Knicks 109 x 126 Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder 99 x 94 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 120 x 107 Houston Rockets

Los Angeles Clippers 120 x 106 Charlotte Hornets

Confira os jogos desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers x New York Knicks

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls x Brooklyn Nets

Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans

Denver Nuggets x Miami Heat