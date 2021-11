Testamos: Saiba como fica a pele após um mês de choquinhos do Foreo BEAR

Bianca Bellucci

08/11/2021



Quem já fez limpeza de pele deve lembrar de um aparelho usado pela esteticista que dá leves choquinhos. Ele ajuda no processo de reparação tecidual, sendo muito comum também para cicatrizar espinhas. Essa tecnologia profissional, no entanto, agora pode ser usada de forma doméstica com o Foreo BEAR.

A marca sueca, tão conhecida pelas escovas sônicas, trouxe o aparelho com microcorrentes e pulsações T-Sonic para o mercado nacional em junho. O Foreo BEAR chamou atenção por prometer uma série de benefícios, como diminuição do inchaço, melhor definição do rosto, uniformidade no tom da pele e restauração do viço. Após um mês de uso contínuo é possível dizer que ele cumpre parte das promessas.

Antes de começar

O Foreo BEAR é um aparelhinho bem simpático, uma vez que, como o nome diz, tem o formato de um urso. O corpo é feito em silicone e se encaixa muito bem à mão. É possível encontrá-lo em duas cores: fúcsia e menta. No topo da estrutura, estão duas esferas de metal, que imitam as orelhas do bichinho. Em contato com a pele, elas fazem a condução das microcorrentes e pulsações T-Sonic.

É possível usar o produto de duas formas: manualmente (basta apertar o botão, ajustar a intensidade e encostar as esferas no rosto para começar o tratamento) ou via aplicativo (estão disponíveis três rotinas com instruções em vídeo). Independentemente da escolha, é necessário seguir algumas orientações antes de começar.

Por conta dos choques, não é recomendado que o gadget de beleza seja utilizado por grávidas ou pessoas que passaram por cirurgias faciais, tenham implantes ou restaurações dentárias metalizadas, apresentem quadros de epilepsia, ou placas de metal no corpo. Também não é indicado usá-lo com brincos e piercings e é importante que o rosto e as mãos estejam bem secos.

Além disso, será preciso preparar o rosto para receber o tratamento. O Foreo BEAR deve ser usado com um sérum à base de água, para deslizar melhor e penetrar as ondas elétricas. A fabricante oferece uma mostra do seu SERUM SERUM SERUM no kit. Quem quiser comprá-lo, a embalagem de 30ml sai por R$ 359 na Sephora.

Raio-X

Nome: Foreo BEAR

Duração da bateria: até 90 usos

Velocidade: 5 intensidades

Dimensões (L x A x P): 7,9 x 6,4 x 3,9 cm

Peso: 90 gramas

O que anima: design anatômico (e simpático), diferentes tipos de tratamento, entrega resultados na hidratação da pele e contorno do rosto

O que decepciona: preço, há muitas contraindicações e recomendações

Preço: R$ 1.999

Resultados do Foreo BEAR

Apesar da lista gigante de contraindicações e recomendações, o uso do Foreo BEAR, na prática, é simples. Basta deslizá-lo nas áreas desejadas do rosto. E o tratamento leva apenas dois minutos. A marca sueca recomenda que o aparelho seja usado cinco vezes por semana, uma vez por dia, durante 60 dias. Depois, é possível diminuir a frequência para duas ou três aplicações semanais, para manter os resultados alcançados.

Nos testes do 33Giga, o gadget foi usado uma vez por dia durante um mês. Após este período, foi possível sentir uma melhora sutil na hidratação e no viço da pele. Mas a maior diferença fica para o contorno do rosto. Dá, realmente, para notar linhas mais definidas, principalmente no maxilar. Contudo, não foram notadas diferenças na uniformidade do tom da pele.

Vale a compra?

O Foreo BEAR é um bom eletrônico de beleza, mas deve ser encarado apenas com um bônus e não como algo essencial para o skincare. Isso porque ele vai revitalizar a pele, mas não serve para limpeza e cuidados básicos – para isso, a dica é continuar apostando nas escovas sônicas. É válido destacar que a adesão ao tratamento se torna ainda mais problemática ao olhar para o preço sugerido de R$ 1.999.

