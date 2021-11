Philippe Coutinho é o 1º a se apresentar na seleção para jogos das Eliminatórias

07/11/2021 | 23:43



o meia Philippe Coutinho foi o primeiro jogador a se apresentar, neste domingo à noite, ao técnico Tite, em São Paulo, onde a seleção brasileira vai enfrentar a Colômbia na próxima quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. O selecionado nacional vai ficar concentrado no Hotel Pullmann Guarulhos.

Coutinho e os demais companheiros de seleção vão participar das primeiras atividades, nesta segunda-feira, a partir das 16 horas no CT Joaquim Grava, do Corinthians.

Brasil e Colômbia se enfrentam, às 21h30, na NeoQuímica Arena. Esta será a primeira partida da seleção neste período Fifa de novembro. O último compromisso do ano será contra a Argentina, em San Juan, dia 16.

Com 31 pontos após ganhar 10 dos 11 jogos disputados até agora, o Brasil se garante na Copa do Mundo se ganhar dos colombianos, pois não conseguirá mais ser alcançado pelo quinto lugar, que ainda terá chance disputando a repescagem.