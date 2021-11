Grande ABC tem 783 vagas de emprego

Da Redação



Os trabalhadores da região que buscam nova colocação ou o primeiro emprego têm 783 vagas disponíveis nos centros públicos, com destaque para a unidade de São Caetano, que concentra a maioria, com 353 oportunidades.

No CPETR (Centro Público de Emprego Trabalho e Renda) de Santo André são 25 vagas, a maioria (6) para analista de recursos humanos. Para atendimento presencial o candidato deve agendar horário no telefone 4433-0776, que funciona das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira. O CPETR fica localizado na Prefeitura, no piso do estacionamento.

Já na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo são 201 vagas, entre elas, auxiliar de logística (90) e vendedor interno (35). A unidade funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e sexta-feira, das 8h às15h, na Rua Padre Lustosa, 48, no Centro.

São Caetano oferece 353 oportunidades. O cadastro é feito pelo Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br).

Já em Diadema são 50 oportunidades, como operador de máquinas, mecânico de ar-condicionado e pedreiro. Os interessados podem se cadastrar no site emprega.diadema.sp.gov.br.

Profissionais de Mauá podem comparecer ao CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), na Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30. Nesta semana, são 90 vagas. Informações pelo telefone 4512-7779.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires possui seis vagas, entre as quais, pedreiro e serralheiro. O endereço é na Avenida Capitão José Gallo, 55, Centro, e o funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Informações pelo telefone 4824-4282. O PAT de Rio Grande da Serra possui 58 vagas, como para fiscal (10). O currículo pode ser enviado para o e-mail patrgs.vagas@gmail.com.