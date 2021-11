Inter e Milan empatam no clássico; Napoli perde chance de disparar no Italiano

07/11/2021 | 19:05



Os três primeiros colocados do Campeonato Italiano entraram em campo na tarde deste domingo pela 12ª rodada, mas todos deixaram pontos importantes escaparem. O clássico de Milão, no estádio San Siro, entre Milan e Internazionale terminou empatado por 1 a 1. Já o líder Napoli recebeu o Hellas Verona no estádio Diego Armando Maradona e ficou no empate pelo mesmo placar.

No clássico, a Inter de Milão saiu na frente logo aos 11 minutos em cobrança de pênalti do turco Hakan Çalhanoglu, que trocou o Milan pela Inter em transferência recente. Não demorou para o time mandante empatar, com gol contra de Stefan de Vrij, aos 17 minutos. 10 minutos mais tarde, a Inter teve novo pênalti a seu favor, mas dessa vez Lautaro Martínez desperdiçou.

Os gols de Napoli e Hellas Verona também aconteceram logo no começo da partida. Vivendo grande fase, o atacante Giovanni Simeone abriu o placar logo aos 13 minutos. Logo depois, aos 15min, o xará Giovanni Di Lorenzo deixou tudo igual para o time de Nápoles. No fim do jogo, o Hellas Verona ainda teve dois jogadores expulsos.

Os empates nesta rodada deixam Napoli e Milan empatados com 32 pontos no topo da tabela. Os dois times estão invictos e o Napoli leva a melhor nos critérios de desempate. Na terceira posição vem a Internazionale, com 25 pontos. O Hellas Verona é o 10º colocado, com 16 pontos.

Internazionale e Napoli se enfrentam já na próxima rodada em mais um confronto direto, que acontece após a pausa para a data FIFA. Já o Milan voltará a campo para jogar fora de casa contra a Fiorentina. O Hellas Verona enfrentará o Empoli em casa na próxima rodada.