Bell Marques faz show abalado após morte de Marília Mendonça

07/11/2021 | 16:11



Foi difícil para Bell Marques retornar aos palcos no último sábado, dia 6. O cantor está promovendo o cruzeiro Vumbora Pro Mar 2021 e por lá, realizou seu primeiro grande show pós-pandemia. No entanto, de acordo com a coluna de Leo Dias, o artista estava bastante abalado por causa da trágica morte de Marília Mendonça.

- Agradeço a vocês a compreensão. Está todo mundo embarcado, ia ser difícil [cancelar o evento], nós não gostaríamos de estar neste palco. Eu queria deixar uma coisa bem clara: nós não gostaríamos porque é uma pessoa muitíssimo querida por todos, mas a vida tem que seguir, disse Bell durante a apresentação segundo informações da coluna.

Ele estava dividindo o palco com a dupla sertaneja Israel e Rodolffo, que também se pronunciou.

- Estamos todos, da música, tristes. Poderia ter acontecido com qualquer um de nós. A gente está o tempo inteiro nesses translados aéreos e terrestres, afirmou Rodolffo.

- Marília era uma grande amiga também, uma parceira, desde a época dela como compositora. Sempre passava músicas para gente, a gente tinha uma ligação muito forte. Então, o dia foi muito difícil para nós, para o Brasil inteiro, mas o show tem que continuar, a vida continua, completou Israel.