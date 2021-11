Ex-BBB Hadson Nery descobre suposto filho de 18 anos de idade

07/11/2021 | 15:11



Pode ser que Hadson venha a acrescentar mais um filho em sua lista de herdeiros!

Segundo informações da Fabia Oliveira, o ex-participante do BBB fez recentemente um exame de DNA para saber se é realmente pai de um menino de 18 anos de idade, chamado Gabriel Mitoso.

E felizmente, essa história está indo muito bem! Ainda segundo a colunista, Hadson e Gabriel foram apresentados e se deram muito bem. Além disso, independente do resultado do exame, a amizade irá permanecer. Ele contou à colunista que ficou feliz quando a mãe de Gabriel entrou em contato com ele:

- Eu aceitei na hora, porém disse que minha família iria cobrar o exame de paternidade para que eu pudesse comprovar de fato. A mãe do menino se separou e depois dele ter visto o BBB e ter se identificado comigo, virou meu fã. Ele se parece muito com meu menino do meio, Oliver. E se parece muito comigo também.

Hadson também explicou de onde conhece a mãe de Gabriel:

- A mãe dele é amiga de escola e nos envolvemos antes do meu primeiro casamento, após um baile de Carnaval. Só que eu segui a carreira de jogador, fui embora da minha cidade e não tivemos mais contato. Ela não tinha certeza também, casou e seu antigo marido assumiu o menino.