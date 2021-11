Neymar Jr., Mauricio de Souza e Grammy Latino homenageiam Marilia Mendonça

07/11/2021 | 15:10



Marilia Mendonça continua recebendo homenagens de todos que admiravam seu trabalho ao redor do mundo. A cantora foi vítima de um acidente aéreo na última sexta-feira, dia 5, e infelizmente acabou morrendo.

Neymar Jr. era muito fã de Marilia, e prestou sua homenagem durante um jogo do Paris Sant Germain no último sábado, dia 6. O jogador dedicou à cantora os dois gols que fez, e levantou a camisa do time para mostrar uma mensagem à ela: Serei seu eterno fã, rainha da sofrência.

No Instagram, ele publicou fotos da homenagem e escreveu: Marilia Mendonça, dois gols para você do seu eterno fã.

Outra homenagem feita foi pelo icônico Maurício de Souza, que eternizou a cantora sertaneja no formato dos personagens da Turma da Mônica, tocando violão ao lado do Chico Bento. Na legenda da publicação, os dizeres: Para Marília Mendonça. Aquela estrelinha lá no céu brilha mais toda vez que te vê.

Ricky Martin usou uma publicação feita por Anitta homenageando Marilia, para também prestar seus sentimentos. Nos comentários, ele escreveu: Terrível perda. Muita força.

A cantora também recebeu uma homenagem do Grammy Latino, premiação na qual a cantora venceu Melhor Álbum de Música Sertaneja em 2019 com o álbum Todos os Cantos, e concorre neste ano de 2021 na mesma categoria, com a produção Patroas.

Na mensagem, o CEO da academia, Manuel Abud, relembrou as indicações de Marilia e disse que seu legado irá permanecer.

Marilia Mendonça foi uma promissora cantora e autora de músicas, e a voz de uma nova geração de música sertaneja no Brasil. Ela irá fazer muita falta, mas seu legado irá viver por meio de sua música. Nossos corações estão com sua família durante este momento difícil.