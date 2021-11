Kim Kardashian está animada para namorar novamente, diz site

07/11/2021 | 14:10



Kim Kardashian seguiu em frente depois do divórcio e parece estar num affair com o ator Pete Davidson, ex de Ariana Grande. Segundo informações divulgadas pelo TMZ no último sábado, dia 6, os dois saíram diversas vezes recentemente e o romance entre eles é muito mais do que uma aventura de uma semana.

Pessoas que estavam presentes no clube Zero Bond, e no restaurante Campania, ambos em Nova York, nos Estados Unidos, afirmaram para o site que a socialite e o artista estavam muito à vontade nesses lugares um com o outro, sorrindo, dando risadas e demonstrando bastante afeto em público. Contaram ainda que Pete foi encantador com os amigos de Kim durante a semana.

Já uma outra fonte que estava no Campania ressaltou que os dois tinham o telhado só para eles, onde trocaram muito carinho, e foram atendidos diretamente pelo dono do restaurante, amigo de Pete.

Por mais que as coisas estejam acontecendo rapidamente, de acordo com o TMZ ainda vai demorar um pouco para Kim se envolver em algo mais sério, mas ela está animada para namorar novamente.