Mariana Goldfarb é criticada por legenda em foto

07/11/2021 | 13:11



Parece que um dos cliques de Mariana Goldfarb no Instagram não pegou muito bem! A esposa de Cauã Reymond fez uma publicação no último sábado, dia 6 em que aparece na praia de biquíni e na legenda, falou sobre ter gratidão pela vida. No entanto, alguns dos internautas não gostaram da postura da modelo e acharam o post insensível.

Quem não enxergou que o maior presente desse ano é estar vivo, tá vivendo errado. Esse é o recado, escreveu Mariana.

E será que tudo se resume a foto... Good Vibes?, disse um perfil

Esbanjar sua felicidade em um momento que o Brasil chora e está em luto é muita prepotência, afirmou uma seguidora.

Essa é a tal da positividade tóxica. Agora entendo, a legenda da foto foi bem desnecessária, apontou uma usuária.