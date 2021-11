Driblando cortes da Rede Globo, Luís Miranda renova o contrato com a emissora até 2024

07/11/2021 | 13:10



Não é novidade para ninguém que a Rede Globo está passando por mudanças internas e que muitos rostos conhecidos da casa acabaram sendo demitidos nesses últimos tempos. Mas segundo Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Luís Miranda é um dos artistas que não vai deixar a emissora - ufa!

O ator que viveu lá em 2017 o personagem Tião Bonitinho durante o revival da Escolinha do Professor Raimundo, teve o seu destino definido pela emissora e eles resolveram renovar o contrato de Luís Miranda até o ano de 2024.

De acordo com a colunista, o artista está confirmado para a segunda e terceira temporada da série Cine Holliúdy que nada mais é do que uma comédia baseada no filme que foi lançado em 2012.