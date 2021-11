Ex-empresária de Britney Spears nega ter controlado os remédios da cantora

07/11/2021 | 13:10



As polêmicas ao redor da vida de Britney Spears parecem longe de acabar! Após a Princesa do Pop ter dito no tribunal em junho que as medicações que tomava por anos foram tiradas pelos responsáveis por sua tutela, sua ex-empresária Lou Taylor decidiu se pronunciar e contrariou a cantora. A revista People obteve documentos judiciais em que Lou, junto de sua equipe, dá outra versão dos fatos.

Ninguém na Tri Star [empresa] jamais teve qualquer controle sobre o tratamento médico de Spears ou sugeriu monitorar as comunicações eletrônicas dela. Jamais tivemos autoridade para aprovar protocolos de segurança ou estivemos cientes de qualquer dispositivo de vigilância eletrônico escondido colocado no quarto da Sra. Spears.

O time de Lou ainda alega que eles não representavam a cantora quando a tutela de Jamie Spears, pai de Britney, começou em 2008. Eles teriam começado a trabalhar com a estrela apenas em 2009, durante a turnê Circus.

Ninguém na Tri Star jamais recebeu qualquer compensação relacionada à Sra. Spears ou ao seu patrimônio que não esteja refletida com precisão nas contas arquivadas ou a serem arquivadas neste caso, complementa o documento.