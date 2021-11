Centro de Referência em Infecções Sexualmente Transmissíveis de Diadema promove testagem de sífilis

Matheus Silva Moreira



07/11/2021 | 11:25



O Centro de Referência em IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis/AIDS) e Hepatites Virais, da Secretaria Municipal da Saúde, promove no próximo dia 9 de novembro, das 9h às 16h, uma ação de testagem rápida de sífilis na área externa do Quarteirão da Saúde. A ação faz parte da programação da campanha municipal “Novembro Azul – Diadema pela saúde do homem”, que tem como objetivo sensibilizar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina.

“O número de casos de sífilis no Brasil e no mundo são preocupantes e, dentro da programação do Novembro Azul de Diadema, a nossa equipe decidiu realizar uma intensificação da oferta do teste rápido como estratégia de reforço das ações que já vem sendo desenvolvidas em relação à doença. A prevenção e o diagnóstico precoce são medidas importantes para a redução e controle da doença”, alerta a secretária municipal da saúde, Dra Rejane Calixto.

O teste rápido (TR) de sífilis está disponível nos serviços de saúde do Sistema Única de Saúde, sendo prático e de fácil execução, com leitura do resultado em, no máximo, 30 minutos, sem a necessidade de estrutura laboratorial.

“Os testes rápidos possuem uma tecnologia eficaz e estão disponíveis no SUS. Trazê-lo para essa ação é uma forma de ampliar sua divulgação e, com isso, dar mais acesso à população de Diadema ao serviço. Venham fazer a testagem. O teste rápido é seguro, sigiloso e não querer jejum”, explicou Alexandre Yamaçake, coordenador do Programa de IST/Aids e Hepatites Virais.

Os pacientes diagnosticados com a doença na ação serão encaminhados imediatamente para o serviço especializado em saúde para realizar o tratamento adequado.

Sífilis

A sífilis é uma IST (Infecção Sexualmente Transmissível) de notificação compulsória, curável e exclusiva do ser humano, que pode ser transmitida por relação sexual sem camisinha com uma pessoa com sífilis, ou ainda ser transmitida para a criança durante a gestação ou o parto. É causada pela bactéria Treponema pallidum, que pode permanecer no corpo da pessoa por décadas para só depois manifestar-se novamente.

Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária). Nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior. Se não tratada, pode evoluir para formas mais graves, comprometendo os sistemas nervoso e cardiovascular, inclusive levando ao óbito.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a sífilis atinge mais de 12 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, segundo dados do Boletim Epidemiológico da doença, divulgado pelo Ministério da Saúde no último mês (http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2021/boletim-epidemiologico-de-sifilis-2021), em 2020 foram registrados no país 115.371 casos de sífilis adquirida em homens e mulheres, 61.441 de sífilis em gestantes e 22.065 de sífilis congênita com 186 óbitos.

Centro de Referência em IST/Aids e Hepatites Virais

O Centro de Referência (CR) é composto por ambulatório especializado em infectologia e Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).

O ambulatório realiza atendimentos de pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHIV/Aids); crianças expostas (mãe PVHIV); pessoas vivendo com hepatite viral B e C; pessoas com hipótese diagnóstica em infectologia; pessoas com histórico de acidente de trabalho com material biológico e com indicação de TARV; casos de maior complexidade de pessoas com ISTs (infecção sexualmente transmissível); mulheres com patologia do trato genital inferior (NIC) para avaliação, seguimento e tratamento cirúrgico (CAF) e vítimas de violência sexual aguda, além de realizar exames de apoio diagnóstico: colposcopia, peniscopia e anuscopia.

Já o CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) em ISTs/HIV/Aids e Hepatites Virais atende sob demanda espontânea, ou seja, sem necessidade de agendamento prévio, de segunda à sexta, das 9h às 16h, com equipe multidisciplinar (psicólogos e enfermeiros) voltada à estratégia para qualidade do diagnóstico e atenção à saúde.

O Programa IST, HIV/Aids e Hepatites Virais é responsável pelas atividades de prevenção às ISTs/Aids no município de Diadema, bem como a testagem rápida, hoje realizada em todas as UBS e Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). O CTA funciona no segundo andar do Quarteirão da Saúde, incorporado ao Centro de Referência, em cujo ambulatório ocorrem as consultas clínicas.

O CTA/CR realiza a testagem rápida para HIV, sífilis, hepatite B e C, diariamente, no segundo andar do Quarteirão da Saúde (sala 319), das 9h às 16h, de forma humanizada, respeitosa, realizando o aconselhamento pós-teste, de acordo com as orientações do programa nacional.