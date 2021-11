Graciele Lacerda chora muito ao revelar que encontrou sua cachorrinha que estava desaparecida

07/11/2021 | 11:10



Graciele Lacerda foi até as suas redes sociais no na última quinta-feira, dia 4 e comentou com seus fãs e seguidores que sua cachorrinha, Caramela havia sumido da fazenda que ela está passando uns dias ao lado de Zezé Di Camargo.

E só no último sábado, dia 6, Graciele Lacerda então voltou até as suas redes sociais para comunicar a todos que a cachorrinha havia sido encontrada. Mas o que assustou os fãs foi o fato da influenciadora estar chorando muito.

É um choro de felicidade. A gente conseguiu achar a Caramela. Obrigada! Graças a Deus acharam a Caramela! Em meio a tanta tristeza essa notícia trouxe acalento ao meu coração! Obrigada a todos que ajudaram! Muito obrigada!

A companheira de Zezé Di Camargo contou que as pessoas avisaram a ela sobre a localização da cachorra.

Vou colocar o vídeo dela aqui, já na fazenda e bem. Obrigada a todo mundo que ajudou a encontrar e que rezou. Como muita gente estava perguntando da Caramela, assim que recebi o vídeo dela na fazenda, eu já quis avisar vocês. E como estou com a emoção aflorada com tudo isso que aconteceu ontem [morte de Marília Mendonça], não me contive em segurar a emoção de saber que ela está bem. Quem ama os animais, entende. Quem não entende, desculpa, bom coração não tem. Fiquem em paz.