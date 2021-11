Maraisa desabafa nas redes sociais após a morte de Marília Mendonça: Juntando meus cacos!

07/11/2021 | 10:11



Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, Marília Mendonça acabou perdendo a vida durante um acidente aéreo na última sexta-feira, dia 5 e diversos artistas pararam um pouquinho do seu tempo para prestar uma homenagem para a sertaneja.

Maiara e Maraisa marcaram presença no velório da cantora e ficaram o tempo todo ao lado da mãe e do caixão de Marília Mendonça. Nitidamente abaladas, o público acabou comentando que parecia que a ficha ainda não tinha caído para as irmãs e Maraisa resolveu desabafar sobre tudo o que estava sentindo com seus fãs e seguidores do Twitter.

Tudo no meu corpo dói? Só sei conversar chorando e você muito bem sabe o quanto eu sou ruim pra essas coisas. Nunca imaginei que um dia teria que arrumar uma roupa preta pra ir te encontrar pela última vez como foi hoje.

Beijei, toquei e quando iam fechar eu já pensava que eu nunca mais ia te ver! E os nossos sonhos?? E os nossos planos?? Tô inconformada, em alfa! Começo a falar uma coisa e esqueço! Estou forte e, de repente, saio do eixo! Vou cantar e parece que nunca fiz isso na vida.

E ela continuou:

Queria ouvir nosso álbum com você, sempre lembrando do porquê escolhemos cada faixa, mas você não responde? Você não diz nada? Parece que está dormindo em um sonho de princesa!

Juntando meus cacos, minhas forças, conversando com Deus e pedindo ajuda a Ele, mais do que nunca, porque eu nunca tive que conversar com alguém trancado em uma caixa de madeira. Amiga? Eu sei que você, mais do que ninguém, ia me querer forte mas eu nem sei se você me ouve Cara chorando muito

Dessa vez você não vai ter a Maraisa inabalável. É uma dor, uma tristeza? Vivendo e morrendo ao mesmo tempo! Eu nunca vou entender! Mas eu sempre vou te amar. E irei honrar seu nome e seus sonhos até o fim da minha vida!!!