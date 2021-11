Cardi B se empolga ao encontrar com Robert Pattinson e diz: Me sinto uma adolescente!

07/11/2021 | 10:10



Toda pessoa no mundo tem aquele famoso que se encontrar na rua ou em um evento, o coração vai dar uma disparada, as pernas vão ficar bambas e a voz vai até embargar. E não pense que os famosos também não têm esse ídolo da vida deles!

Cardi B mostrou que é mais gente como a gente do que você imagina e ao encontrar com Robert Pattinson, que foi o grande pratagonista da saga Crepúsculo e virou crush de muitas meninas, durante um evento e simplesmente surtou com o encontro.

Pois é, a rapper mostrou para os seus seguidores por meio de um vídeo que é super fã do ator e até soltou alguns gritinhos no melhor estilo adolescente ao encontra-lo. Que fofa!